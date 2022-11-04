***PRKAB* *ISSEN* *YONGA* *TUKAS* *ENSRI* *KORDS* *GARAN* *ALBRK* *INTEM* *SKTAS* *BRKO* *DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









***PRKAB******ISSEN******YONGA******TUKAS******ENSRI******KORDS******GARAN******ALBRK******INTEM******SKTAS******BRKO******DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, BRKO, DEVA, ENSRI, GARAN, INTEM, ISSEN, KORDS, PRKAB, SKTAS, TUKAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E NURİYE KÜRÜM 72.387,383BRKO 2 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BERAT SARIÇAM 6.500,000DEVA 3 DEVA HOLDİNG A.Ş. E ERKAN AYDEMİR 950,000ENSRI 4 ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSA KARA 2.862,000GARAN 5 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E NERMİN BENARDETE 876,856INTEM 6 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. E ERKAN AYDEMİR YUSUF YILMAZ 10.500,000SKTAS 10 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DENİZ KAYHAN 300.000,000TUKAS 11 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ERKAN AYDEMİR 1.600,000YONGA 12 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İBRAHİM TOPKARA 828,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076818BIST