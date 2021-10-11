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***PRKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

11.10.2021 20:20



***PRKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [PRKAB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) pay piyasasında 31.08.2021-08.10.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki "@HEKTORAS58" isimli hesap üzerinden PRKAB payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 12.10.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
HİKMET YURTBAY 14079769
SEZER SEZİKLİ 22032962
SİNAN YURTBAY 33269104
KENAN YURTBAY 34905916
KEMALETTİN VATANSEVER 20052180
BEGÜM UNCU 39265695
MESUT SEZİKLİ 12725391
SAYIM AYDIN 25625023
ELVAN YURTBAY 44367207
SALİHA SEZİKLİ 13312172
TUĞBA SEZİKLİ 21502629
ÖZCAN SEZİKLİ 12757873
Karar 2021/50 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969668


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