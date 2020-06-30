***PRKAB* *KLMSN* *GSDHO* *AKSGY* *DOCO* *BTCIM* *RYGYO* *OYAKC* *BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.06.2020 15:43
***PRKAB******KLMSN******GSDHO******AKSGY******DOCO******BTCIM******RYGYO******OYAKC******BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [AKSGY, BAGFS, BTCIM, DOCO, GSDHO, KLMSN, OYAKC, PRKAB, RYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılacak pazar değişiklikleri nedeniyle gerçekleştirilecek endeks içerik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AKIS GMYO XYLDZ XBANA 01/07/2020
BAGFAS XYLDZ XBANA 01/07/2020
BATI CIMENTO XYLDZ XBANA 01/07/2020
DO-CO XYLDZ XBANA 01/07/2020
GSD HOLDING XYLDZ XBANA 01/07/2020
KLIMASAN KLIMA XYLDZ XBANA 01/07/2020
OYAK CIMENTO XYLDZ XBANA 01/07/2020
TURK PRYSMIAN KABLO XYLDZ XBANA 01/07/2020
REYSAS GMYO XBANA XYLDZ 01/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853488
BIST