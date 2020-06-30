***PRKAB* *KLMSN* *GSDHO* *AKSGY* *DOCO* *BTCIM* *RYGYO* *OYAKC* *BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PRKAB******KLMSN******GSDHO******AKSGY******DOCO******BTCIM******RYGYO******OYAKC******BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AKSGY, BAGFS, BTCIM, DOCO, GSDHO, KLMSN, OYAKC, PRKAB, RYGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılacak pazar değişiklikleri nedeniyle gerçekleştirilecek endeks içerik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAKIS GMYO XYLDZ XBANA 01/07/2020BAGFAS XYLDZ XBANA 01/07/2020BATI CIMENTO XYLDZ XBANA 01/07/2020DO-CO XYLDZ XBANA 01/07/2020GSD HOLDING XYLDZ XBANA 01/07/2020KLIMASAN KLIMA XYLDZ XBANA 01/07/2020OYAK CIMENTO XYLDZ XBANA 01/07/2020TURK PRYSMIAN KABLO XYLDZ XBANA 01/07/2020REYSAS GMYO XBANA XYLDZ 01/07/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853488BIST