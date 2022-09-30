***PRKAB* *MAGEN* *BOBET* *BLCYT* *DAPGM* *BRSAN* *ESCAR* *ALMAD* *TSPOR* *AYEN* *IZFAS* *KARTN* *INFO* *ALCTL* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks
30.09.2022 15:15
***PRKAB******MAGEN******BOBET******BLCYT******DAPGM******BRSAN******ESCAR******ALMAD******TSPOR******AYEN******IZFAS******KARTN******INFO******ALCTL******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ALCTL, ALMAD, AYEN, BLCYT, BOBET, BRSAN, DAPGM, ESCAR, INFO, IZFAS, KARTN, MAGEN, PRKAB, TSPOR, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 03.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066330
BIST
17:373.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 20,29
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:3718,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:3718,1289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:37996,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,77
|Açılış
|: 996,70
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:35
|CONSE
|4,51
|148.982.602
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.265.312
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.801.371
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|KZBGY
|19,36
|251.127.228
|% -9,36
|
|ISGYO
|6,13
|2.575.569.126
|% -7,82
|
|ELITE
|25,38
|32.753.187
|% -5,93
|
|AGYO
|5,90
|78.816.834
|% -5,60
|
|THYAO
|68,80
|2.723.667.300
|% 0,29
|
|ISGYO
|6,13
|2.575.569.126
|% -7,82
|
|SASA
|68,40
|2.331.580.341
|% 3,87
|
|ASELS
|29,22
|1.725.738.721
|% -2,27
|
|ALARK
|58,25
|1.630.950.670
|% 3,46
|
|ISGYO
|6,13
|2.575.569.126
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,85
|1.414.312.581
|% 0,79
|
|ODAS
|6,29
|1.237.666.208
|% 5,89
|
|YKBNK
|7,12
|1.416.207.974
|% 1,28
|
|TSKB
|2,47
|471.896.876
|% -1,59
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5010
|18,5193
|% 0,07
|
|Euro
|18,1435
|18,1529
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5043
|20,6071
|% -0,02
|
|Frank
|18,7935
|18,9067
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9114
|4,9360
|% 0,06
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|13,66
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.686
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.253
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,16
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 05 kaybederek (% -0.06 ) 3, 438
-
17:48BRLSM
Yüzde 6.12 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 134, 260 adet işlem
-
17:47HEKTS
Yüzde 5.06 oranında artışla 58.10 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 953, 932 adet işlem
-
17:46ISYAT
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 564, 034 adet işlem
-
17:45TEKTU
Yüzde 8.81 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 142, 655 adet işlem