***PRKAB* *PAPIL* *CEOEM* *SODSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PRKAB******PAPIL******CEOEM******SODSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CEOEM, PAPIL, PRKAB, SODSN20.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPAPILON SAVUNMA PAPIL 0,0560116 0,0476098SODAŞ SODYUM SANAYİİ SODSN 0,3542116 0,3010798TÜRK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0199053 0,0169195Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaCEO EVENT MEDYA CEOEM 125,00000 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839067BIST