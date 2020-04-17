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***PRKAB* *PAPIL* *CEOEM* *SODSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

17.04.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB******PAPIL******CEOEM******SODSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CEOEM, PAPIL, PRKAB, SODSN

20.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PAPILON SAVUNMA PAPIL 0,0560116 0,0476098
SODAŞ SODYUM SANAYİİ SODSN 0,3542116 0,3010798
TÜRK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0199053 0,0169195

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
CEO EVENT MEDYA CEOEM 125,00000 Kaydi Pay





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839067


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6401 8,6835 % 0,18  
Frank 7,1443 7,1873 % 0,23  
Riyal 1,8420 1,8512 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 376 376 -7,77  
Cumhuriyet 2.414 2.473 -50,50  
Tam 2.485 2.548 -48,20  
Yarım 1.207 1.238 -25,30  
Çeyrek 605 619 -12,60  
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