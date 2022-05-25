***PRKAB* *PAPIL* *GARAN* *VBTYZ* *AGHOL* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.05.2022 09:16
***PRKAB******PAPIL******GARAN******VBTYZ******AGHOL******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGHOL, GARAN, INDES, PAPIL, PRKAB, VBTYZ]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2463716 TL Teorik Fiyat: 35,034 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GARAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3112692 TL Teorik Fiyat: 14,809 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) INDES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5357173 TL Teorik Fiyat: 8,624 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PAPIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0087272 TL Teorik Fiyat: 15,091 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PRKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0530366 TL Teorik Fiyat: 36,947 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VBTYZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 22,28 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032253
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BIST En Aktif Hisseler11:02
|ARCLK
|74,40
|522.556.486
|% 9,98
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|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
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|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
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|GZNMI
|31,32
|21.212.425
|% 8,37
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|DAGHL
|26,40
|3.360.608
|% 7,32
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|OYAYO
|7,53
|3.168.196
|% -5,87
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|SELVA
|8,90
|6.227.573
|% -5,32
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|DOGUB
|4,50
|12.610.432
|% -5,26
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|SEYKM
|7,36
|13.894.755
|% -4,29
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|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
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|GARAN
|14,76
|595.450.041
|% -0,33
|
|THYAO
|42,14
|578.316.607
|% -0,05
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|ARCLK
|74,40
|522.556.486
|% 9,98
|
|ASELS
|23,56
|465.157.174
|% 2,17
|
|KCHOL
|39,20
|417.931.954
|% 1,82
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|EKGYO
|2,56
|139.845.426
|% 0,00
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|GARAN
|14,76
|595.450.041
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,36
|155.120.979
|% -0,46
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|DOHOL
|3,66
|121.292.832
|% 0,83
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|SKBNK
|1,27
|37.762.386
|% 0,79
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|11:02
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3319
|16,3447
|% 1,67
|
|Euro
|17,4320
|17,4579
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,3746
|20,4768
|% 1,27
|
|Frank
|16,8744
|16,9761
|% 1,09
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|Riyal
|4,3315
|4,3532
|% 1,22
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|11:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-9,10
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|Altın Gr.
|973
|973
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,93
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