***PRKAB* *PAPIL* *GARAN* *VBTYZ* *AGHOL* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PRKAB******PAPIL******GARAN******VBTYZ******AGHOL******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AGHOL, GARAN, INDES, PAPIL, PRKAB, VBTYZ25.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL 0,2463716 0,2217344GARANTI BANKASI GARAN 0,3112692 0,2801422INDEKS BILGISAYAR INDES 0,5357173 0,4821455PAPILON SAVUNMA PAPIL 0,0087272 0,0078544TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0530366 0,0477329VBT YAZILIM VBTYZ 0,5 0,45Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032106BIST