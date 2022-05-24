***PRKAB* *PAPIL* *GARAN* *VBTYZ* *AGHOL* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.05.2022 16:50
***PRKAB******PAPIL******GARAN******VBTYZ******AGHOL******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AGHOL, GARAN, INDES, PAPIL, PRKAB, VBTYZ
25.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL 0,2463716 0,2217344
GARANTI BANKASI GARAN 0,3112692 0,2801422
INDEKS BILGISAYAR INDES 0,5357173 0,4821455
PAPILON SAVUNMA PAPIL 0,0087272 0,0078544
TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0530366 0,0477329
VBT YAZILIM VBTYZ 0,5 0,45
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032106
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1423
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2281
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 15,53
|Açılış
|: 964,32
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0232
|16,0679
|% 0,89
|
|Euro
|17,2113
|17,2641
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,0449
|20,1455
|% 0,33
|
|Frank
|16,6557
|16,7560
|% 1,42
|
|Riyal
|4,2705
|4,2919
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|14,20
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,53
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,19
|