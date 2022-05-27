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***PRKAB* *PAPIL* *GARAN* *VBTYZ* *AGHOL* *INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

27.05.2022 16:36
***PRKAB* *PAPIL* *GARAN* *VBTYZ* *AGHOL* *INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi


***PRKAB******PAPIL******GARAN******VBTYZ******AGHOL******INDES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, INDES, PAPIL, PRKAB, GARAN, VBTYZ

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. TRAYAZIC91Q6 AGHOL Nakit Temettü Ödeme 22,17344 24,63716 27/05/2022 TRY
PAY SENEDİ İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREINDX00019 INDES Nakit Temettü Ödeme 48,21455 53,57173 27/05/2022 TRY
PAY SENEDİ PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. TREPAPL00010 PAPIL Nakit Temettü Ödeme 0,78544 0,87272 27/05/2022 TRY
PAY SENEDİ TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. TRASMENS91H3 PRKAB Nakit Temettü Ödeme 4,77329 5,30366 27/05/2022 TRY
PAY SENEDİ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 GARAN Nakit Temettü Ödeme 28,01422 31,12692 27/05/2022 TRY
PAY SENEDİ VBT YAZILIM A.Ş. TREVBTY00029 VBTYZ Nakit Temettü Ödeme 45 50 27/05/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032973


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
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Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39  
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