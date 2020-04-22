***PRKAB* *PAPIL* *SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.04.2020 17:18
***PRKAB******PAPIL******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler PAPIL, SODSN, PRKAB
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. TREPAPL00010 PAPIL Nakit Temettü Ödeme 4,76098 5,60116 22/04/2020 TRY
PAY SENEDİ SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. TRESODS00016 SODSN Nakit Temettü Ödeme 30,10798 35,42116 22/04/2020 TRY
PAY SENEDİ TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. TRASMENS91H3 PRKAB Nakit Temettü Ödeme 1,69195 1,99053 22/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839859
BIST
17:2998.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 732,59
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:296,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:297,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6145
En Düşük
7,5575
17:29384,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 6,17
|Açılış
|: 384,39
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.499.497
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.200.230
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.250.453
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|17.049.317
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,31
|28.076.310
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.845.655
|% -4,89
|
|GARAN
|8,09
|924.441.145
|% -1,10
|
|SASA
|8,72
|581.092.530
|% 4,93
|
|ECILC
|4,71
|551.698.441
|% 1,29
|
|SOKM
|10,63
|493.211.259
|% 9,93
|
|ASELS
|26,94
|390.514.066
|% -0,07
|
|DOHOL
|1,79
|286.893.935
|% 4,07
|
|GSRAY
|2,66
|351.338.448
|% 4,72
|
|KARSN
|1,57
|204.676.089
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|261.010.909
|% 0,50
|
|ECILC
|4,71
|551.698.441
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5918
|8,6349
|% 0,50
|
|Frank
|7,1811
|7,2244
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.529
|45,30
|
|Tam
|2.535
|2.595
|46,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|22,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
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17:41OZKGY
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 459, 14 artarak (% 0.50 ) 92, 487