***PRKAB******TRILC******BASGZ******THYAO******TSGYO******EMKEL******KUTPO******GARFA******HEKTS******SONME******BURVA******TUKAS******BASCM******ISBIR******YBTAS******KERVT******IZMDC******ZOREN******MARKA******AYES******BERA******KTSKR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BASCM, BASGZ, BERA, BURVA, EMKEL, GARFA, HEKTS, ISBIR, IZMDC, KERVT, KTSKR, KUTPO, MARKA, PRKAB, SONME, THYAO, TRILC, TSGYO, TUKAS, YBTAS, ZORENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E NABİ İSPİRLİOĞLU 2.469,890BASCM 2 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E RIFKI TUNCER 806,820BASGZ 3 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 2.000,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 4.115,000BURVA 5 BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 2.500,000EMKEL 6 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. E ÜMİT AKAR 27,777GARFA 7 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.010,000HEKTS 8 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 1.000,000ISBIR 9 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E CİHAD YAMAN 2.478,600IZMDC 10 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 3.400,000KERVT 11 KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.000,000KTSKR 12 KÜTAHYA ŞEKER FABRIKASI A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 2.000,000KUTPO 13 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 16.421,000KUTPO 14 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 42.605,000MARKA 15 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E NUH KIYAKLI 11.751,000PRKAB 16 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 17.525,000PRKAB 17 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 15.000,000PRKAB 18 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SELÇUK DEMİR 11.750,000PRKAB 19 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E YUSUF DOĞAN 100,000SONME 20 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 20.178,000THYAO 21 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E OYA ERDOĞDU 68,533TRILC 22 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.000,000TSGYO 23 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUSUF DOĞAN 3.000,000TUKAS 24 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.000,000YBTAS 25 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞULE KAYA 0,800YBTAS 26 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞULE KAYA 1,440ZOREN 27 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 10.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980944BIST