***PRKAB* *TRILC* *BASGZ* *THYAO* *TSGYO* *EMKEL* *KUTPO* *GARFA* *HEKTS* *SONME* *BURVA* *TUKAS* *BASCM* *ISBIR* *YBTAS* *KERVT* *IZMDC* *ZOREN* *MARKA*
03.12.2021 17:19
***PRKAB******TRILC******BASGZ******THYAO******TSGYO******EMKEL******KUTPO******GARFA******HEKTS******SONME******BURVA******TUKAS******BASCM******ISBIR******YBTAS******KERVT******IZMDC******ZOREN******MARKA******AYES******BERA******KTSKR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BASCM, BASGZ, BERA, BURVA, EMKEL, GARFA, HEKTS, ISBIR, IZMDC, KERVT, KTSKR, KUTPO, MARKA, PRKAB, SONME, THYAO, TRILC, TSGYO, TUKAS, YBTAS, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E NABİ İSPİRLİOĞLU 2.469,890
BASCM 2 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E RIFKI TUNCER 806,820
BASGZ 3 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 2.000,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 4.115,000
BURVA 5 BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 2.500,000
EMKEL 6 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. E ÜMİT AKAR 27,777
GARFA 7 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.010,000
HEKTS 8 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 1.000,000
ISBIR 9 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E CİHAD YAMAN 2.478,600
IZMDC 10 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 3.400,000
KERVT 11 KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.000,000
KTSKR 12 KÜTAHYA ŞEKER FABRIKASI A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 2.000,000
KUTPO 13 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 16.421,000
KUTPO 14 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 42.605,000
MARKA 15 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E NUH KIYAKLI 11.751,000
PRKAB 16 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ABDULLAH AYTEKİN 17.525,000
PRKAB 17 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 15.000,000
PRKAB 18 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E SELÇUK DEMİR 11.750,000
PRKAB 19 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E YUSUF DOĞAN 100,000
SONME 20 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E ONUR YILMAZ 20.178,000
THYAO 21 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E OYA ERDOĞDU 68,533
TRILC 22 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.000,000
TSGYO 23 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUSUF DOĞAN 3.000,000
TUKAS 24 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 5.000,000
YBTAS 25 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞULE KAYA 0,800
YBTAS 26 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞULE KAYA 1,440
ZOREN 27 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 10.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980944
BIST