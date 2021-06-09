***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
09.06.2021 18:47
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
2021/16
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09.06.2021
KARAR SAYISI : 2021/16
a) Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan ara dönem konsolide faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan mali tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941516
BIST