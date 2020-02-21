***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli toplantısındaTürk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 35.971.002.-TL "net dönem karı" oluştuğu- Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi dikkate alındığında, 17.256.668.-TL tutarında, "net dönem karı" oluştuğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.),- SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'ndei. Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2019 -31.12.2019 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 17.256.668.-TL'dir.ii. Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir.- Bu çerçevede net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 17.256.668.-TL den, 862.833.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 331.266.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 16.725.101.-TL olduğu belirlenmiştir.Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %4,71'ine tekabül eden 6.669.020.-TL'nin, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,047053187.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,039995209.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısımdan 41.766.-TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasınaBu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2019 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820671BIST