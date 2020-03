***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Değerli Pay Sahiplerimiz,Bilindiği üzere, COVID-19'un küresel yayılımı tüm dünyadaki bireyleri, toplulukları ve işletmeleri etkilemektedir. Yaşanan bu süreç, çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın en az düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla, ilgili kamu otoritelerinin açıklamaları doğrultusunda yakinen takip edilmektedir.Şirketimiz, paydaşlarının ve müşterilerinin güven ve sadakatine değer veren, yaşadığımız dünyayı oldukça önemseyen bir aile bilinci ile hareket etmektedir. Çalışanlarımızın, Müşterilerimizin ve Ortaklarımızın sağlık ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Olağanüstü hijyen ve sterilizasyon uygulamaları ve akıllı çalışma yöntemleri aracılığıyla yüksek bir bilinç seviyesi oluşturularak, fabrikamız ve çalışma ofislerimizde, çalışanlarımıza güvenli çalışma koşulları sağlanmıştır.Aynı zamanda Prysmian Group'un konu ile alakalı bilgi birikiminden de yararlanılarak çeşitli başkaca önlemler de alınmıştır. Ayrıca Şirketimiz bünyesinde, oldukça dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirme yapılması, gerekli aksiyonların alınması ve ilgili prosedürden sorumlu özel bir komite oluşturulmuş işletmemiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere, çok geniş kapsamlı bir hareket planı yürürlüğe konmuştur.Şirketimizin her bir çalışanın sağlayacağı katkı sayesinde, tüm tedarik zincirinin ve müşterilerimize sağladığımız hizmetin devamlılığını sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmeye her zaman sergilediğimiz profesyonellik, bağlılık ve azim ile, mevcut durumu çözmek için sorumlu bir şekilde katkıda bulunma bilincinin verdiği sükunetle yapmaya devam edeceğiz.Öte yandan, mevcut durum, etkili bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının önemini de ortaya koymuştur. Bu meyanda yerel ve küresel otoritelerin tavsiyeleri sürekli takip edilerek, bütün çabamızı, sağlıklı kalarak faaliyetlerimizi hassas ve itinalı bir yaklaşımla sürdürmeye odaklamış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi, tüm paydaşlarımızı usuller çerçevesinde bilgilendirmeye devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.