***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin 30.03.2020 tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak, Corona Covid-19 virüsü kaynaklı bir erteleme olmadığını pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.Covid-19 salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen ve resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bu tedbirler kapsamında, Şirket merkezimizin bulunduğu tesislere giriş, ziyaretçilerin vücut sıcaklığının ölçülmesi gibi işyeri hekimimiz ve resmi makamlarca tespit edilen riskleri önleyici kontroller akabinde bu kontrollerin olumlu sonuç vermesi durumunda mümkün olabileceğini de ayrıca belirtmek isteriz. Ülkemizi tehdit eden bu salgına karşı, kamu sağlığı ve güvenliğini korumaya ve operasyonlarımızın devamlılığını sağlamaya yönelik almış olduğumuz önlemlerin hissedarlarımız tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz. Öte yandan fiziken katılım sağlamak istemeyen pay sahiplerinin elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması yönünde bir tercihte bulunabileceklerini de hatırlatırız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831885BIST