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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı  tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme aşamasındadır. 
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881190


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