***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 17:29
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin teknik değerlendirme aşamasında olduğu ve 02.04.2021 ve 06.05.2021 tarihlerinde de ihaleye verdiğimiz teklifimizin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. TEİAŞ'ın talebi üzerine ihaleye verdiğimiz teklifin geçerlilik süresi yeniden uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942011
BIST
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En Yüksek
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|LINK
|35,66
|38.588.633
|% 9,99
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|BMSCH
|6,08
|159.818.519
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|151.522.714
|% 9,95
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|BERA
|27,02
|102.219.920
|% 9,93
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|KAPLM
|21,04
|10.802.009
|% 8,45
|
|TKURU
|157,70
|5.325.722
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.328.664
|% -9,97
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|ATATP
|28,76
|93.210.830
|% -9,04
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|CLEBI
|236,70
|84.246.578
|% -7,58
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|1.360.249.715
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,22
|1.039.581.374
|% 2,78
|
|GARAN
|8,50
|1.003.742.749
|% 0,24
|
|ASELS
|15,70
|554.542.312
|% 0,00
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|FENER
|37,44
|521.927.994
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,22
|1.039.581.374
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,29
|431.076.444
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|304.536.938
|% 0,62
|
|GARAN
|8,50
|1.003.742.749
|% 0,24
|
|THYAO
|14,57
|1.360.249.715
|% 0,97
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,1166
|10,1273
|% -1,46
|
|Euro
|10,1400
|10,1500
|% -1,41
|
|Sterlin
|11,7631
|11,8221
|% -1,25
|
|Frank
|9,2647
|9,3205
|% -1,26
|
|Riyal
|2,2222
|2,2334
|% -0,82
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|505
|505
|-9,20
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|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
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