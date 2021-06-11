Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.06.2021 17:29



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı  tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin  teknik değerlendirme aşamasında olduğu ve 02.04.2021 ve 06.05.2021 tarihlerinde de ihaleye verdiğimiz  teklifimizin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. TEİAŞ'ın talebi üzerine ihaleye verdiğimiz teklifin geçerlilik süresi yeniden uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.  
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942011


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:241.461
Değişim :  0,31% |  4,48
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464 En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler17:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 35,66 38.588.633 % 9,99  
BMSCH 6,08 159.818.519 % 9,95  
OYYAT 22,54 151.522.714 % 9,95  
BERA 27,02 102.219.920 % 9,93  
KAPLM 21,04 10.802.009 % 8,45  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Dolar 10,1166 10,1273 % -1,46  
Euro 10,1400 10,1500 % -1,41  
Sterlin 11,7631 11,8221 % -1,25  
Frank 9,2647 9,3205 % -1,26  
Riyal 2,2222 2,2334 % -0,82  
daha fazla
17:24 Alış Satış %  
Altın Gr. 505 505 -9,20  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Seans Raporu 17:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru