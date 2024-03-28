***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 17:14
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben alınan 28.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn.Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Ülkü Özcan'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263804
BIST
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17:239.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
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|Açılış
|: 8.864
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|Önceki Kapanış
|: 8.807
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8.864
En Yüksek
9.071
17:2332,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 32,4200
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|Önceki Kapanış
|: 32,5900
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32,3526
En Düşük
32,2225
17:2335,1240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 35,0500
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|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,2158
En Düşük
34,8851
17:232.294,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 16,46
|Açılış
|: 2.294,00
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|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
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2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MEPET
|12,87
|17.830.287
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|673.142.870
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|230.642.500
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.335.455
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.927.661
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.576.729.404
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,27
|4.302.188.855
|% 3,97
|
|AGROT
|36,68
|4.009.720.826
|% -6,33
|
|YKBNK
|27,66
|3.515.996.999
|% 4,69
|
|TUPRS
|174,80
|3.426.949.574
|% 3,01
|
|ISCTR
|11,27
|4.302.188.855
|% 3,97
|
|ZOREN
|5,62
|1.120.884.799
|% 2,00
|
|YKBNK
|27,66
|3.515.996.999
|% 4,69
|
|EKGYO
|9,64
|1.161.109.936
|% 2,23
|
|PEKGY
|12,58
|1.322.706.625
|% 9,97
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3135
|32,3192
|% 0,21
|
|Euro
|35,0959
|35,1222
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8460
|41,0508
|% -0,57
|
|Frank
|35,8176
|35,9971
|% -0,39
|
|Riyal
|8,6245
|8,6677
|% -0,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|907,98
|909,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,17
|1.022,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,30
|86,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.208,60
|2.208,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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17:37ARZUM
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