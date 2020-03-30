***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 141733652 TRY 216733652 TRY 100 YOK İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHalil İbrahim Kongur Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilCINZIA FARISE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli TPK Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilERCAN GÖKDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli MEAT Bölge CFO&TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü &TPK Planlama ve Kontrol Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiPIER FRANCESCO FACCINI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Prysmian S.p.A Group CFO Bağımsız Üye DeğilAndrea Pirondini Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü Bağımsız Üye DeğilBANU UZGUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim KomitesiİSMET SU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim KomitesiMİNE AYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2020 Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye, Generali Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanI Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHalil İbrahim Kongur Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü Mühendis Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu BaşkanıCINZIA FARISE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Ekonomist Prysmian Group Enerji ve Altyapı İşkolu Başkan YardımcısıErcan Gökdağ Mali İşler Direktörü&Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler DirektörüPIER FRANCESCO FACCINI Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Prysmian S.p.A Group CFOAndrea Pirondini Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon DirektörlüğüBANU UZGUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EkonomistİSMET SU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AvukatMİNE AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkanİbrahim Etem Bakaç Yurtiçi Satış Direktörü Mühendis Satış ve Pazarlama DirektörüUfuk Çolak Telekom Satış Müdürü Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme MüdürüİLKER BERTAN BİLGİN LOJİSTİK MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİMERT ERDEN Endüstriyel Satış Müdürü Mühendis Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış Müdürİdris Çolakgil Bilgi Teknolojileri Müdürü MühendisAYSUN KALMIK İnsan Kaynakları Direktörü EkonomistNEVİN KOCABAŞ Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliFaik Kürkçü Taahhüt Grubu Satış Direktörü Mühendis Kamu Kuruluşları Satış Müdürüİlhan Öztürk Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü Mühendis Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış MüdürüZekeriya Şirin Ar-Ge Müdürü Mühendis Kablo Dizayn MüdürüMURAT TEZCAN İhracat Satış Direktörü Mühendis TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış DirektörüYiğit Türsoy Hukuk İşleri Direktörü AvukatTamer Yavuztürk Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Mühendis Özel Müşteriler Satış Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833427BIST