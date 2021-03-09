***PRKAB* *UTPYA* *USAK* *GARAN* *METUR* *ISYAT* *GSDHO* *ITTFH* *PEKGY* *BRKO* *NIBAS* *YKBNK* *FORMT* *IHLGM* *IHYAY* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
09.03.2021 14:24
***PRKAB******UTPYA******USAK******GARAN******METUR******ISYAT******GSDHO******ITTFH******PEKGY******BRKO******NIBAS******YKBNK******FORMT******IHLGM******IHYAY******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler NIBAS, GARAN, GSDHO, ISYAT, IHLGM, PRKAB, YKBNK, BRKO, FORMT, IHYAY, ITTFH, BERA, METUR, PEKGY, UTPYA, USAK
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 43,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1 GARAN E 100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GSD HOLDING A.S. TRAGSDHO91Q9 GSDHO E 100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAISYAT91Q5 ISYAT E 50.200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. TRAOKANT91B5 IHLGM E 0,502 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. TRASMENS91H3 PRKAB E 5,205 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6 YKBNK E 1.173.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. TREBRKO00019 BRKO E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 2,130 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IHLAS YAYIN HOLDING A.S. TREIHYA00015 IHYAY E 150.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BERA HOLDING A.S. TREKMBH00014 BERA E 1.750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. TREMETU00012 METUR E 14.192,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 1,722 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. TREUTOP00014 UTPYA E 18.250,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI USAK SERAMIK SANAYII A.S. TRAUSAKW91F6 USAK E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916495
BIST