***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:50
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838189
BIST
11:3294.754
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -3.795,62
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.739
11:326,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:327,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:32378,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,56
|Açılış
|: 378,20
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|12.664.940
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|DOCO
|397,80
|41.990.718
|% -10,00
|
|HURGZ
|1,08
|1.146.365
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|11.900.062
|% -9,98
|
|PGSUS
|55,45
|410.951.073
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|27.290.402
|% -9,98
|
|THYAO
|10,30
|962.767.324
|% -5,50
|
|ASELS
|25,90
|746.458.044
|% -5,06
|
|GARAN
|8,30
|413.995.159
|% -3,26
|
|PGSUS
|55,45
|410.951.073
|% -9,98
|
|YKBNK
|1,96
|183.727.893
|% -3,92
|
|YKBNK
|1,96
|183.727.893
|% -3,92
|
|THYAO
|10,30
|962.767.324
|% -5,50
|
|IHLGM
|1,01
|76.496.938
|% -8,18
|
|IHLAS
|0,61
|43.633.156
|% -8,96
|
|ALBRK
|1,16
|74.002.547
|% -3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5565
|8,5994
|% -0,28
|
|Frank
|7,0875
|7,1302
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8185
|1,8276
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-14,99
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.478
|-1,90
|
|Tam
|2.485
|2.550
|-2,00
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|-1,00
|
|Çeyrek
|606
|621
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,21
|28,21
|-1,39
|