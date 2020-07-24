***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 10:01
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861516
BIST
11:20118.932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -98,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:206,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8501
En Düşük
6,8335
11:207,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:20417,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,82
|Açılış
|: 416,96
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|19.130.495
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.308.326
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|886.204
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|12.396.670
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|YONGA
|31,00
|79.670
|% -5,02
|
|ASELS
|35,22
|962.111.493
|% 0,23
|
|SISE
|6,62
|916.666.898
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,33
|439.893.186
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,41
|308.550.548
|% 4,01
|
|SODA
|7,35
|289.407.864
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|439.893.186
|% 0,00
|
|SISE
|6,62
|916.666.898
|% 5,08
|
|TRKCM
|4,41
|308.550.548
|% 4,01
|
|TSKB
|1,26
|70.396.938
|% 0,00
|
|KARSN
|3,10
|143.798.390
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6960
|8,7396
|% 0,07
|
|Frank
|7,3705
|7,4149
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.744
|20,10
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.359
|1.377
|10,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
|