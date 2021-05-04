***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 13:24
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934369
BIST
17:201.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:208,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:2010,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0699
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:20479,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,74
|Açılış
|: 479,36
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TSPOR
|2,09
|84.994.189
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.987.330
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.266.666
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.706.878
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.945.110
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|58.284.407
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,58
|1.649.370.594
|% 3,27
|
|THYAO
|12,65
|1.129.154.769
|% -2,09
|
|GARAN
|7,28
|853.149.558
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,53
|830.832.669
|% 1,89
|
|PETKM
|6,85
|769.368.129
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|329.233.499
|% -1,89
|
|GARAN
|7,28
|853.149.558
|% -1,22
|
|DOHOL
|2,96
|343.297.304
|% 0,00
|
|PETKM
|6,85
|769.368.129
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,53
|830.832.669
|% 1,89
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3099
|8,3137
|% 0,80
|
|Euro
|9,9940
|10,0022
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4835
|11,5410
|% 0,38
|
|Frank
|9,0738
|9,1285
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 0,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,44
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,09
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|