***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:05
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019418
BIST
13:022.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:0214,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:0215,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:02922,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,80
|Açılış
|: 922,65
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:02
|CLEBI
|257,60
|78.647.477
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,27
|281.551.302
|% 9,04
|
|ESCOM
|8,43
|35.840.344
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.225.994
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|13.837.565
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.078.524
|% -9,96
|
|ASUZU
|90,55
|22.900.721
|% -9,45
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,74
|2.697.543.791
|% 1,60
|
|GARAN
|13,60
|1.721.724.806
|% -2,02
|
|SISE
|17,25
|1.583.494.581
|% 1,11
|
|KRDMD
|16,19
|1.290.948.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,93
|1.177.403.941
|% -1,79
|
|ODAS
|2,31
|772.557.277
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,67
|780.540.451
|% -3,26
|
|DOHOL
|3,74
|1.027.659.697
|% -4,83
|
|YKBNK
|4,93
|1.177.403.941
|% -1,79
|
|TSKB
|1,67
|353.167.694
|% -4,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6789
|14,6881
|% 0,18
|
|Euro
|15,9621
|15,9720
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0421
|19,1376
|% -0,02
|
|Frank
|15,6785
|15,7729
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9045
|3,9241
|% 0,16
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|1,50
|
|Altın Gr.
|922
|922
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|3,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|8,96
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|4,33
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,15
|