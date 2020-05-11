***PRKME* *DAGI* *DENCM* *DERAS* *CMBTN* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
11.05.2020 18:13
***PRKME******DAGI******DENCM******DERAS******CMBTN******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
İlgili Şirketler [CMBTN, DAGI, DENCM, DERAS, KRSTL, PRKME]
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BIST Pay Endeksleri
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Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce BIST KOBİ Sanayi Endeksinde 01.06.2020 - 31.05.2021 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844201
BIST
18:0097.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 102,71
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
18:007,0761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:007,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:00386,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,86
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|GEDIK
|22,44
|26.547.088
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,21
|347.080.618
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.400.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|75.956.535
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.824.010
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.152.007
|% -9,74
|
|SEYKM
|11,57
|61.726.501
|% -9,68
|
|QNBFL
|107,80
|29.363.437
|% -7,23
|
|GARAN
|7,74
|734.049.273
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,34
|593.805.711
|% -3,70
|
|ISFIN
|3,90
|568.108.728
|% 9,86
|
|MGROS
|31,46
|550.164.400
|% 6,07
|
|ECILC
|4,93
|500.557.999
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.080.618
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,34
|593.805.711
|% -3,70
|
|IHLAS
|0,69
|106.388.715
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.108.728
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|290.992.373
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7166
|8,7603
|% -0,54
|
|Frank
|7,2528
|7,2965
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8789
|1,8883
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-4,12
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-29,00
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-29,80
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|-0,29
|