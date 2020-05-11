***PRKME* *DAGI* *DENCM* *DERAS* *CMBTN* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









***PRKME******DAGI******DENCM******DERAS******CMBTN******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [CMBTN, DAGI, DENCM, DERAS, KRSTL, PRKME]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce BIST KOBİ Sanayi Endeksinde 01.06.2020 - 31.05.2021 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844201BIST