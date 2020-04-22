***PRKME* *HALKS* *PRZMA* *YBTAS* *IHEVA* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***PRKME******HALKS******PRZMA******YBTAS******IHEVA******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler HALKS, IHEVA, NIBAS, PRKME, PRZMA, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E MELIKE ERK 8.584,000IHEVA 2 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 820.877,090IHEVA 3 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 879.122,906NIBAS 4 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ALI ÜTEBAY 69.942,000PRKME 5 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E OSMAN ERKOÇ 183.046,000PRZMA 6 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 1.298,000PRZMA 7 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 44.000,000PRZMA 8 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 81.384,000PRZMA 9 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 6.600,000PRZMA 10 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 475.500,000PRZMA 11 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E HARUN SÖNMEZ 210.183,000PRZMA 12 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E KADIR CASTUR 425.830,000YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CAFER SADIK DANA 18,760YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CAFER SADIK DANA 31,240(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839876BIST