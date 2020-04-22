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***PRKME* *HALKS* *PRZMA* *YBTAS* *IHEVA* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

22.04.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***PRKME******HALKS******PRZMA******YBTAS******IHEVA******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS, IHEVA, NIBAS, PRKME, PRZMA, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E MELIKE ERK 8.584,000
IHEVA 2 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 820.877,090
IHEVA 3 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E IRFAN YAZICI 879.122,906
NIBAS 4 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ALI ÜTEBAY 69.942,000
PRKME 5 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E OSMAN ERKOÇ 183.046,000
PRZMA 6 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 1.298,000
PRZMA 7 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 44.000,000
PRZMA 8 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 81.384,000
PRZMA 9 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 6.600,000
PRZMA 10 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E BURHAN COSTUR 475.500,000
PRZMA 11 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E HARUN SÖNMEZ 210.183,000
PRZMA 12 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E KADIR CASTUR 425.830,000
YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CAFER SADIK DANA 18,760
YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CAFER SADIK DANA 31,240

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839876


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LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5966 8,6397 % 0,56  
Frank 7,1728 7,2160 % 0,11  
Riyal 1,8530 1,8623 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.712 25,01  
Altın Gr. 384 384 6,26  
Cumhuriyet 2.466 2.527 43,50  
Tam 2.530 2.593 44,60  
Yarım 1.233 1.266 21,70  
Çeyrek 618 633 10,90  
Gümüş.Ons 14,99 15,04 0,12  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,05  
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