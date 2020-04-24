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***PRKME* *KLMSN* *CEMAS* *VAKFN* *EUKYO* *PAPIL* *BALAT* *PRZMA* *EREGL* *ULKER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

24.04.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***PRKME******KLMSN******CEMAS******VAKFN******EUKYO******PAPIL******BALAT******PRZMA******EREGL******ULKER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, CEMAS, EREGL, EUKYO, KLMSN, PAPIL, PRKME, PRZMA, ULKER, VAKFN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E HAKKI AKDOGAN 730,000
CEMAS 2 ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. E IRFAN YAZICI 19.287,000
EREGL 3 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NECLA GÜNAY 825,148
EUKYO 4 EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IRFAN YAZICI 28.000,000
KLMSN 5 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 0,600
PAPIL 6 PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. E IRFAN YAZICI 3.911,000
PRKME 7 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E SÜLEYMAN AKKAYA 92.050,000
PRKME 8 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 1.324.132,000
PRZMA 9 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E KADIR CASTUR 50.000,000
ULKER 10 ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S. E LMC GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI TICARET LTD STI 500.000,000
VAKFN 11 VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 0,831

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840161


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ARDYZ 28,38 184.331.140 % 10,00  
RTALB 15,30 5.863.878 % 9,99  
BAKAB 8,70 10.844.029 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5965 8,6396 % 0,57  
Frank 7,1438 7,1868 % 0,80  
Riyal 1,8546 1,8639 % 0,72  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 386 386 -0,53  
Cumhuriyet 2.473 2.534 -2,90  
Tam 2.538 2.600 -3,00  
Yarım 1.236 1.269 -1,50  
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