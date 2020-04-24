***PRKME* *KLMSN* *CEMAS* *VAKFN* *EUKYO* *PAPIL* *BALAT* *PRZMA* *EREGL* *ULKER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***PRKME******KLMSN******CEMAS******VAKFN******EUKYO******PAPIL******BALAT******PRZMA******EREGL******ULKER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BALAT, CEMAS, EREGL, EUKYO, KLMSN, PAPIL, PRKME, PRZMA, ULKER, VAKFNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E HAKKI AKDOGAN 730,000CEMAS 2 ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. E IRFAN YAZICI 19.287,000EREGL 3 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NECLA GÜNAY 825,148EUKYO 4 EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E IRFAN YAZICI 28.000,000KLMSN 5 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 0,600PAPIL 6 PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. E IRFAN YAZICI 3.911,000PRKME 7 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E SÜLEYMAN AKKAYA 92.050,000PRKME 8 PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 1.324.132,000PRZMA 9 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E KADIR CASTUR 50.000,000ULKER 10 ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S. E LMC GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI TICARET LTD STI 500.000,000VAKFN 11 VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. E ÖZGÜR ÖLMEZ 0,831(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840161BIST