***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 yılı faaliyet dönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.05.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirlediği bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurulca onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846358BIST