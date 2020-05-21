***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.05.2020 18:34
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 yılı faaliyet dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirlediği bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurulca onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846358
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,91
|Açılış
|: 376,79
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2869
|8,3285
|% 0,00
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-22,55
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.472
|-30,90
|
|Tam
|2.506
|2.536
|-31,60
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,40
|
|Çeyrek
|612
|620
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|0,38
|