***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/12/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/12/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi06/06/2022AçıklamaTürkiye'de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan dönemsel revizirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu dönem revizyonu raporu ekte sunulmaktadır. İlgili rapor ayrıca Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not89,04 97,87 85,55 90,62 91,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034778BIST