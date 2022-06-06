***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.06.2022 10:24
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/06/2022
Açıklama
Türkiye'de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan dönemsel revizirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu dönem revizyonu raporu ekte sunulmaktadır. İlgili rapor ayrıca Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,04 97,87 85,55 90,62 91,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034778
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0857
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1174
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8642
En Düşük
17,7366
18:05985,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,16
|Açılış
|: 985,92
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|TGSAS
|14,26
|8.001.530
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|YAPRK
|31,34
|4.941.280
|% 0,00
|
|ULAS
|3,06
|847.352
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,03
|565.198.379
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|YAPRK
|31,34
|4.941.280
|% 0,00
|
|ULAS
|3,06
|847.352
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,00
|200.385
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6536
|16,6591
|% 0,52
|
|Euro
|17,8383
|17,8589
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,6832
|20,7869
|% -0,02
|
|Frank
|17,0480
|17,1507
|% 0,34
|
|Riyal
|4,4266
|4,4488
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,67
|
|Altın Gr.
|984
|985
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında