***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve akabinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde salgın ilan edilen yeni tip Corona Virüsü (Covid-19) tüm dünyada yayılmaya devam etmekte olup, Şirketimiz Covid-19 salgınının ekonomiye ve ticari faaliyetlere olası etkilerini ve alınması gereken tedbirleri salgının Çin'de ortaya çıktığı tarihten itibaren yakından izlemekte ve gerekli adımları atmaktadır.Mevcut durum itibariyle, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Konya'nın Ilgın ilçesinde yürüttüğü kömür madenciliği ve Şirketimizin işletme lisansına sahip olduğu Gaziantep İslahiye'de yer alan boksit sahasını rödovans usulüyle işletmekte olan CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yürüttüğü boksit madenciliği faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek bir husus şu an için bulunmamaktadır. Faaliyetlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemler alınmakta olup, yaşanan gelişmeler doğrultusunda gerekli ek tedbirleri de devreye alacak şekilde ilk aşamada Şirketimizce aşağıdaki tedbirler uygulamaya geçirilmiştir:1) Maden işletmelerimizde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirler doğrultusunda gerekli tüm sağlık tedbirleri alınmış, 14 gün kuralına uyulması çalışanlarımız için zorunlu tutulmuş ve hijyen seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.2) Maden sahalarında ortak kullanım alanı olarak değerlendirilen, idari binalar, soyunma odaları, dinlenme odaları ve yemekhanelere aynı anda çok sayıda çalışanımızın girmemesi ve sosyal mesafenin korunabilmesi için sırayla ve sınırlı sayıda kullanım uygulamasına geçilmiştir.3) Şirket merkezimizdeki beyaz yaka personel için, gerekli tüm bilişim alt yapı hazırlıklarının tamamlanması akabinde uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir. Şirketimizin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için işe gelmek zorunda olan asgari personelin ulaşımı Şirketimizce koordine edilerek toplu taşıma araçlarının kullanımı kısıtlanmıştır.4) Personelin tüm yurt dışı seyahatleri ertelenmiş ve üçüncü taraflarla olan toplantılar mümkün olduğu ölçüde uzaktan erişim ile gerçekleştirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmıştır.Covid-19 salgını nedeniyle, yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek önemli nitelikte bir gelişme ortaya çıkması durumunda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.Küresel salgınla mücadelede ülkemizin başarılı olacağına inancımız tamdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831884BIST