***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı ve yönetim devri yapılmasına karar verilmiştir. AD-SOYADGÖREV VE YETKİGürsel Usta Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)Erdal Yavuz Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)Mehmet Sıraç Aslan Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi (Mali İşlerden Sorumlu Üye)Salih Selim Şenkal Yönetim Kurulu Üyesi (Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu Üye)Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi (Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu Üye)Engin Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi (Sermaye Piyasası Mevzuatından Sorumlu Üye)Güven ÖnalGalip TaşdemirBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846395BIST