***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 20:06
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı ve yönetim devri yapılmasına karar verilmiştir. AD-SOYAD
GÖREV VE YETKİ
Gürsel Usta Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Erdal Yavuz Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)
Mehmet Sıraç Aslan Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi (Mali İşlerden Sorumlu Üye)
Salih Selim Şenkal Yönetim Kurulu Üyesi (Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu Üye)
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi (Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu Üye)
Engin Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi (Sermaye Piyasası Mevzuatından Sorumlu Üye)
Güven Önal
Galip Taşdemir
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846395
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
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|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
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|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
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|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
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|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
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|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
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|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
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|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
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|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
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|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
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|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2923
|8,3339
|% 0,07
|
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,02
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-26,19
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|Altın Gr.
|376
|376
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.468
|-35,00
|
|Tam
|2.502
|2.532
|-35,80
|
|Yarım
|1.221
|1.238
|-17,50
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,12
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|B. Petrol
|35,99
|35,99
|0,24
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