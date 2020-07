***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









1 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamamızda detaylarına yer verildiği üzere, Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu finansal yatırımı Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Park Termik") işletme imtiyaz süresinin 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ermiş olması nedeniyle Çayırhan Termik Santral tesisini ve ilgili diğer taşınır ve taşınmaz mallar ile santralin yakıt ihtiyacını karşılayan maden sahalarını ve yardımcı tesisleri kullanılabilir ve çalışır vaziyette devretmiştirPark Termik'in bugün gerçekleştirilen genel kurulunda diğer hususlar yanında onaylanan esas sözleşme tadiliyle, ticaret unvanı Ciner Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilirken, işletme imtiyaz hakkı devralınmış olan Çayırhan Termik Santralinin işletilmesi olan faaliyet konusu da özetle, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü santrali kurmak, bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü maden, maden cevheri, petrol, gaz, su, soda ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işlemek ile bunların üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla.