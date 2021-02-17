***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2008, 28.05.2009 ve 21.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Ocak 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") yapılan başvuru üzerine, EPDK'nın bugün Şirketimize tebliğ edilen 11 Şubat 2021 tarihli ve 10021/24 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz uhdesindeki, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı elektrik üretim lisansı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29'uncu maddesi uyarınca sona erdirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910261BIST