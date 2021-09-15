Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2021 19:19



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ülkemizde de etkili olan Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasında termik santrallerin yarattığı çevre kirliliğinin de etkili olduğu gerekçesiyle, ülkemizde işletmede olan 30 kömürlü termik santralin tamamının üretim lisanslarının iptal edilerek kapatılması ile henüz işletmeye alınmamış 7 termik santralin üretim lisanları ile projelerinin iptali istemiyle bazı sivil toplum kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı aleyhine dava açtığı, henüz işletmeye alınmamış 7 termik santral arasında Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ("Konya Ilgın") bünyesinde yürütülen termik santral projesinin de olduğu ve dava kapsamında Konya Ilgın'ın sahibi olduğu EÜ/4292/02479 lisans numaralı ve 43 yıl süreli elektrik üretim lisansının da iptalinin talep edilmesi nedeniyle bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 14 Eylül 2021 tarihli ara kararı bugün bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir.  Konya Ilgın Termik Santral Projesinde, Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan (CFB) teknolojisi kullanılacaktır. CFB Teknolojisi uzun yıllardır dünyada yaygın olarak kullanılan ve özellikle kükürt dioksit emisyonlarını önlemesi açısından "temiz kömür teknolojileri" sınıfına giren, aynı zamanda düşük yanma odası sıcaklığı ile NOx emisyonu sorununu ortadan kaldıran bir teknolojidir. Bu çerçevede, Konya Ilgın Termik Santral Projesi ülkemizde geçerli tüm çevresel yükümlülüklere uyum sağlayacak şekilde planlanmaktadır.  Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı korumak amacıyla bağlı ortaklığımızca davaya, davalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yanında müdahil olarak katılınacaktır.  Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964020


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.424
Değişim :  -0,73% |  -10,46
Açılış :  1.434  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 16,50 20.833.021 % 10,00  
OYLUM 6,27 23.026.500 % 10,00  
YEOTK 47,12 485.079.125 % 9,99  
YUNSA 13,23 23.383.726 % 9,98  
BIOEN 35,08 400.064.202 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4317 8,4340 % 0,03  
Euro 9,9674 9,9788 % 0,12  
Sterlin 11,6342 11,6925 % 0,19  
Frank 9,1305 9,1855 % -0,01  
Riyal 2,2414 2,2527 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -10,90  
Altın Gr. 486 486 -3,07  
Cumhuriyet 3.226 3.275 -1,00  
Tam 3.211 3.292 -2,16  
Yarım 1.552 1.592 -1,04  
Çeyrek 778 796 -0,52  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 -0,05  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 -0,02  
B. Petrol 75,56 75,56 1,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru