***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde de etkili olan Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasında termik santrallerin yarattığı çevre kirliliğinin de etkili olduğu gerekçesiyle, ülkemizde işletmede olan 30 kömürlü termik santralin tamamının üretim lisanslarının iptal edilerek kapatılması ile henüz işletmeye alınmamış 7 termik santralin üretim lisanları ile projelerinin iptali istemiyle bazı sivil toplum kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı aleyhine dava açtığı, henüz işletmeye alınmamış 7 termik santral arasında Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ("Konya Ilgın") bünyesinde yürütülen termik santral projesinin de olduğu ve dava kapsamında Konya Ilgın'ın sahibi olduğu EÜ/4292/02479 lisans numaralı ve 43 yıl süreli elektrik üretim lisansının da iptalinin talep edilmesi nedeniyle bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 14 Eylül 2021 tarihli ara kararı bugün bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir. Konya Ilgın Termik Santral Projesinde, Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan (CFB) teknolojisi kullanılacaktır. CFB Teknolojisi uzun yıllardır dünyada yaygın olarak kullanılan ve özellikle kükürt dioksit emisyonlarını önlemesi açısından "temiz kömür teknolojileri" sınıfına giren, aynı zamanda düşük yanma odası sıcaklığı ile NOx emisyonu sorununu ortadan kaldıran bir teknolojidir. Bu çerçevede, Konya Ilgın Termik Santral Projesi ülkemizde geçerli tüm çevresel yükümlülüklere uyum sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı korumak amacıyla bağlı ortaklığımızca davaya, davalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yanında müdahil olarak katılınacaktır. Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964020BIST