***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 10:08
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Gaziantep de dahil olmak üzere söz konusu deprem civar illerde de etkili olmuştur.
Şirketimizin işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasında deprem anında üretim faaliyeti gerçekleştirilmemekte olup herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.
Mevcut durum itibariyle maden sahasındaki çalışma bölgeleri ile Islahiye arasında ulaşım sağlanamamakta olup madencilik faaliyetlerinde kullanılan iş makineleri ulaşım yollarının açılması ile kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla ilgili bölgelere sevk edilmektedir. Bu çerçevede, sahada rödovansçı firma CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen üretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Bölgedeki gelişmeler ve durum tespit çalışmaları hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109765
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0863
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1894
18:051.129,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.129,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8329
|% 0,07
|
|Euro
|20,2159
|20,2219
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,5480
|22,6611
|% -0,28
|
|Frank
|20,1994
|20,3211
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|0,64
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.706
|7.774
|-87,00
|
|Yarım
|3.765
|3.804
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.902
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS