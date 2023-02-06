***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Gaziantep de dahil olmak üzere söz konusu deprem civar illerde de etkili olmuştur.Şirketimizin işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasında deprem anında üretim faaliyeti gerçekleştirilmemekte olup herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.Mevcut durum itibariyle maden sahasındaki çalışma bölgeleri ile Islahiye arasında ulaşım sağlanamamakta olup madencilik faaliyetlerinde kullanılan iş makineleri ulaşım yollarının açılması ile kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla ilgili bölgelere sevk edilmektedir. Bu çerçevede, sahada rödovansçı firma CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen üretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Bölgedeki gelişmeler ve durum tespit çalışmaları hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109765BIST