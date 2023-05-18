***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 18:42
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Mevcut Pay Geri Alım Programı'nın 2 Haziran 2023 tarihinde süresinin sona erecek olacak olması nedeniyle, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesi için Genel Kurul tarafından tekrar yetkilendirilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın Şirketimizin yapacağı 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152495
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1191
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.244,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -13,88
|Açılış
|: 1.244,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7922
|19,7961
|% 0,20
|
|Euro
|21,3159
|21,3237
|% -0,56
|
|Sterlin
|24,5166
|24,6396
|% -0,30
|
|Frank
|21,7970
|21,9283
|% -0,45
|
|Riyal
|5,2625
|5,2889
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.453
|4.604
|19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.295
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem