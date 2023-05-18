***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Mevcut Pay Geri Alım Programı'nın 2 Haziran 2023 tarihinde süresinin sona erecek olacak olması nedeniyle, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesi için Genel Kurul tarafından tekrar yetkilendirilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın Şirketimizin yapacağı 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152495BIST