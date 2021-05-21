***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.05.2021 18:12
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programının Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 744.336.215
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 38.264.092
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.05.2020 21.05.2021 7.443.362,15 5
Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Pay Geri Alım Programının 1 yıllık süresinin dolması nedeniyle geri alım programı 21 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırılmıştır. Geri Alım Programının süresi boyunca Şirketimizce herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir.
Yönetim Kurulu'nun pay geri alımı gerçekleştirebilmesi için tekrar yetkilendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni Pay Geri Alım Programı 5 Mayıs 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olup, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937262
BIST