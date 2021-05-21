***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 744.336.215Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 38.264.092Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.05.2020 21.05.2021 7.443.362,15 5Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Pay Geri Alım Programının 1 yıllık süresinin dolması nedeniyle geri alım programı 21 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırılmıştır. Geri Alım Programının süresi boyunca Şirketimizce herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir.Yönetim Kurulu'nun pay geri alımı gerçekleştirebilmesi için tekrar yetkilendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni Pay Geri Alım Programı 5 Mayıs 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olup, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.Eklenen DokümanlarEK: 1 PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937262BIST