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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

19.06.2023 19:07
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Pay Geri Alım Programı Genel Kurulca kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 411.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 19.06.2023 19.06.2026 14.886.724,3 10

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 31 Mart 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2023 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 28,6721 TL olarak belirlenmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160154


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