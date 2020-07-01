***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2020 09:51
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853659
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
0
En Düşük
0
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
18:057,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,84
|Açılış
|: 393,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,54
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4629
|8,5053
|% -0,14
|
|Frank
|7,2074
|7,2509
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,50
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,50
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,35
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 745 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 116, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 777.00 milyon TL de
-
17:56OLMIP
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 513 adet işlem
-
17:55PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 460 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 488, 301 adet işlem