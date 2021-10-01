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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2021 17:34


Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.06.2021 İcrada Görevli - Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - -
ORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -
CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
MEHMET SİRAÇ ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
GALİP TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934750 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlıkları ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliği
DİLEK EMİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2021 İcrada Görevli Değil - EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi - Danışman, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) - Yönetim Kurulu Üyesi, Habitata Analitik Bakış Derneği (HABDER) - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekilsiz Fikirler Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934750 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966153


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