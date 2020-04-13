***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:30
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837374
BIST
11:4996.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 64,31
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
11:496,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0642
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:497,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0796
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:49367,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,98
|Açılış
|: 367,93
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.312.255
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.888.257
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.250.969
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.785.342
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|776.126.322
|% 3,88
|
|PGSUS
|54,95
|459.084.024
|% 7,85
|
|GARAN
|8,53
|333.130.755
|% -1,16
|
|ASELS
|25,04
|160.732.334
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,58
|145.023.978
|% 6,51
|
|THYAO
|10,18
|776.126.322
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,00
|73.467.717
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|114.084.923
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|33.136.682
|% 3,23
|
|GSRAY
|2,59
|120.182.909
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4360
|8,4783
|% 1,45
|
|Frank
|6,9721
|7,0141
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7934
|1,8024
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|4,56
|
|Altın Gr.
|367
|368
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.353
|2.408
|28,30
|
|Tam
|2.418
|2.478
|32,90
|
|Yarım
|1.176
|1.206
|14,20
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,89
|30,89
|-0,59
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