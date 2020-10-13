***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:57
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881135
BIST
14:151.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:157,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9112
En Düşük
7,8718
14:159,3308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:15488,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,89
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:15
|NTHOL
|3,19
|190.261.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.325.136
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.259.136
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.533
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|911.508.225
|% 2,01
|
|KERVT
|7,63
|559.202.632
|% -0,91
|
|TUKAS
|12,50
|504.506.009
|% 4,69
|
|ASELS
|18,18
|477.634.929
|% 0,72
|
|SISE
|6,80
|472.086.549
|% -1,45
|
|ODAS
|3,56
|911.508.225
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,75
|280.857.381
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,82
|285.719.262
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|418.692.592
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,16
|135.783.053
|% -3,33
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9079
|7,9112
|% 0,28
|
|Euro
|9,3266
|9,3308
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2654
|10,3169
|% -0,08
|
|Frank
|8,6421
|8,6942
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1011
|2,1116
|% 0,24
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|4,04
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|1,95
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|