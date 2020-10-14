***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:40
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881515
BIST
15:201.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:207,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:209,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:20486,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,71
|Açılış
|: 486,26
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,27
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ESEN
|12,43
|1.018.576
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.762.671
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.756.434
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|1.458.844
|% -10,00
|
|AVOD
|9,00
|64.328.714
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|4.736.666.456
|% 5,29
|
|TUPRS
|83,45
|2.170.861.648
|% 4,05
|
|ODAS
|3,69
|1.661.493.543
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,02
|1.319.024.921
|% 8,24
|
|SISE
|6,74
|721.721.968
|% 0,00
|
|PETKM
|4,78
|4.736.666.456
|% 5,29
|
|ODAS
|3,69
|1.661.493.543
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,02
|1.319.024.921
|% 8,24
|
|EKGYO
|1,89
|590.770.833
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|286.847.342
|% 2,63
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9315
|7,9382
|% 0,24
|
|Euro
|9,3301
|9,3381
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2953
|10,3469
|% 0,81
|
|Frank
|8,6622
|8,7144
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|12,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|18,99
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,19
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|
Seans Raporu
15:20
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