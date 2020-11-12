***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:53
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888071
BIST
10:461.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:467,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:469,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:46472,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,61
|Açılış
|: 472,69
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|1.145,80
|39.629.302
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|52.940.114
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.607.000
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.499.954
|% 9,97
|
|ITTFH
|2,01
|56.020.278
|% -10,27
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|GARAN
|8,62
|2.068.351.231
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,90
|731.492.945
|% 3,57
|
|THYAO
|11,94
|639.904.788
|% 1,36
|
|AKBNK
|6,35
|609.329.939
|% 2,09
|
|SISE
|6,88
|560.828.163
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,90
|731.492.945
|% 3,57
|
|GARAN
|8,62
|2.068.351.231
|% 1,41
|
|KRDMD
|4,10
|510.293.005
|% 3,54
|
|EKGYO
|1,92
|235.006.275
|% 1,05
|
|VAKBN
|4,87
|484.152.078
|% 1,88
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8444
|7,8485
|% 0,69
|
|Euro
|9,2431
|9,2526
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,3259
|10,3776
|% 0,58
|
|Frank
|8,5430
|8,5945
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0893
|2,0998
|% 0,86
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,15
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|0,10
|