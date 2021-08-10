***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 12:00
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956829
BIST
12:301.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:308,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:3010,1410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:30480,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 480,85
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:30
|RODRG
|17,84
|1.775.758
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.941.169
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.803.148
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.814.435
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.608.321
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.158
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|104.003.872
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|31.192.499
|% -8,70
|
|SISE
|8,41
|755.405.516
|% 2,81
|
|EREGL
|19,73
|632.776.065
|% -3,85
|
|GENIL
|15,42
|602.969.327
|% 7,83
|
|GARAN
|9,10
|389.269.192
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,84
|298.405.966
|% -1,63
|
|SISE
|8,41
|755.405.516
|% 2,81
|
|GARAN
|9,10
|389.269.192
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,85
|75.466.595
|% -0,54
|
|GENIL
|15,42
|602.969.327
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,84
|298.405.966
|% -1,63
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6403
|8,6434
|% 0,06
|
|Euro
|10,1370
|10,1410
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% 0,15
|
|Frank
|9,3403
|9,3966
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,07
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|0,56
|
|Altın Gr.
|480
|481
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.178
|3.258
|-12,90
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|-6,24
|
|Çeyrek
|770
|788
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|69,95
|69,95
|0,91
|
Seans Raporu
12:30
daha fazla
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PETKM, KRDMD
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, YKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP