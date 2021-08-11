***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:01
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957154
BIST
11:161.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,25
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:168,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:1610,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1204
En Düşük
10,0616
11:16480,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,66
|Açılış
|: 480,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MARKA
|5,06
|2.990.688
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.573.309
|% 9,79
|
|KARYE
|12,97
|83.753.855
|% 9,18
|
|SELGD
|6,68
|14.650.976
|% 8,27
|
|FORMT
|1,33
|10.345.997
|% 7,26
|
|IDGYO
|3,63
|275.996
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,54
|34.394.236
|% -7,75
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,90
|27.706.297
|% -6,62
|
|EDATA
|16,40
|11.195.371
|% -6,29
|
|KRDMD
|8,03
|615.036.305
|% 0,25
|
|SISE
|8,38
|463.220.654
|% -0,12
|
|EREGL
|19,95
|396.170.183
|% 1,22
|
|GENIL
|16,70
|385.388.440
|% 6,17
|
|GARAN
|9,09
|324.537.194
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,03
|615.036.305
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,46
|138.466.849
|% -1,20
|
|SISE
|8,38
|463.220.654
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,86
|85.812.384
|% 0,54
|
|GARAN
|9,09
|324.537.194
|% -0,22
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,40
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|0,14
|