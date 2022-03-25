***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2022 16:53
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013083
BIST
17:242.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,35
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2414,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2416,3875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0591
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:24932,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 931,95
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ACSEL
|29,04
|31.456.722
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.275.136
|% 9,98
|
|KTSKR
|35,08
|179.725.896
|% 9,97
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.247.179
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,88
|22.643.042
|% -5,04
|
|KONKA
|13,20
|131.623.386
|% -4,14
|
|ALKA
|27,82
|29.798.239
|% -4,07
|
|KRDMD
|15,33
|1.511.795.610
|% -0,26
|
|SASA
|59,90
|1.300.180.559
|% 2,31
|
|THYAO
|28,26
|1.228.559.796
|% 0,50
|
|KARSN
|4,82
|1.170.516.772
|% 7,11
|
|GARAN
|12,09
|1.074.878.485
|% 0,33
|
|KARSN
|4,82
|1.170.516.772
|% 7,11
|
|ODAS
|1,65
|189.463.353
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,25
|380.752.441
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,93
|436.501.753
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,33
|1.511.795.610
|% -0,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8447
|14,8528
|% 0,19
|
|Euro
|16,3745
|16,3875
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,5310
|19,6290
|% 0,26
|
|Frank
|15,9200
|16,0159
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,24
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,94
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BAKAB
Yüzde 6.13 oranında artışla 19.91 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 031 adet işlem
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 9 artarak (% 0.10 ) 1, 962
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, SERVE, KTSKR, ACSEL, ENSRI, ULUSE, CEMTS
-
17:38
ROYAL, FADE, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
SANEL, PRZMA, ANHYT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında