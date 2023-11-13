***PRZMA* *DMRGD* *PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.11.2023 09:27
***PRZMA******DMRGD******PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DMRGD, PSDTC, PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217255
BIST
'
16:277.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,69
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2728,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0477
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5958
En Düşük
28,4784
16:2730,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:271.779,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.779,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ATATP
|65,45
|53.558.160
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|18.697.486
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|DERIM
|16,44
|8.204.449
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.976.803
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,70
|10.511.481.024
|% 3,32
|
|REEDR
|28,72
|3.563.374.969
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,36
|2.916.187.259
|% 1,39
|
|TUPRS
|149,60
|2.646.407.430
|% -0,13
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.201.188
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.201.188
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,36
|2.916.187.259
|% 1,39
|
|IHLAS
|1,37
|181.788.763
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.563.374.969
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|631.708.641
|% -2,30
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5868
|28,5919
|% 0,15
|
|Euro
|30,5155
|30,5323
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9228
|35,0979
|% 0,35
|
|Frank
|31,4769
|31,6665
|% -0,10
|
|Riyal
|7,5994
|7,6375
|% 0,15
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|852,13
|854,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,51
|976,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,83
|1.936,11
|% 0,66
|