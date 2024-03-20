***PRZMA* *MAVI* *METUR* *KTLEV* *HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.03.2024 09:00
***PRZMA******MAVI******METUR******KTLEV******HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KTLEV, MAVI, METUR, PRZMA]
İlgili Fonlar [HLR]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260432
BIST
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18:108.930
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
0
En Yüksek
0
18:1032,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0355
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:1035,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0527
|Açılış
|: 36,0500
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|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,3670
En Düşük
35,1150
18:102.245,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,92
|Açılış
|: 2.245,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SODSN
|256,50
|14.501.407
|% 9,99
|
|PAPIL
|128,80
|155.956.347
|% 5,23
|
|SUMAS
|552,50
|818.805
|% 4,05
|
|ISBIR
|132,50
|4.064.540
|% 3,27
|
|ATSYH
|48,10
|3.427.768
|% 3,22
|
|AZTEK
|113,40
|7.029.326
|% -9,93
|
|UZERB
|352,25
|2.102.933
|% -8,68
|
|BEGYO
|5,35
|27.269.501
|% -8,55
|
|ISBTR
|495.000,00
|513.998
|% -3,70
|
|UFUK
|280,00
|396.760
|% -1,67
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 0,00
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,54
|4.116.123.114
|% -0,34
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,38
|2.098.915.590
|% 0,56
|
|ISCTR
|10,76
|3.066.387.933
|% -0,09
|
|YKBNK
|23,54
|4.116.123.114
|% -0,34
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3773
|32,3831
|% 0,11
|
|Euro
|35,2237
|35,2436
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,1733
|42,3847
|% -0,05
|
|Frank
|37,3018
|37,4888
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8487
|8,8931
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|894,54
|896,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,85
|995,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,09
|2.158,36
|% 0,66
|