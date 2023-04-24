***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.04.2023 12:39
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GRC Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere GRC Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140447
BIST
15:185.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,71
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1819,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1821,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1219
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:181.236,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.645.980
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.046.172
|% -6,08
|
|BURCE
|67,50
|46.051.224
|% -5,79
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|KRGYO
|18,15
|5.073.685
|% -5,71
|
|THYAO
|135,90
|2.066.241.440
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,20
|1.373.814.848
|% 7,96
|
|EREGL
|34,30
|1.349.746.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|EKGYO
|6,67
|528.837.742
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|833.610.440
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|663.618.615
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|KOZAL
|22,54
|1.039.197.988
|% -0,79
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4036
|19,4074
|% 0,03
|
|Euro
|21,3626
|21,3682
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,0609
|24,1816
|% -0,01
|
|Frank
|21,6988
|21,8295
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|