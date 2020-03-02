***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -573.368 11.177.964 -1.849 835.398 5.414.191 518.802 41.371.138 41.371.138Diğer Düzeltmeler261.411 -3.762 -257.649Transferler53.809 464.993 -518.802Dönem Karı (Zararı)390.277Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.926 362.351 362.351Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)608.618 608.618 608.618Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 311.957 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107Transferler4.585 385.692 -390.277Dönem Karı (Zararı)1.026.763Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-97.630 929.133 929.133Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-640.816 4.274.565Dönem Karı (Zararı)1.026.763 390.277Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.026.763 390.277Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.968.807 2.799.733Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 678.339 702.807Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -159.490Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 0 -159.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler408.474 173.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 397.375 -17.280Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.099 191.010Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.007.015 516.044Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -430 -5.966Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 1.007.445 522.010Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-82.075 1.410.634Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -82.075 1.410.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -42.946 156.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.636.386 1.170.234Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.311.877 5.624.388İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.914.069 -301.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -6.225.946 5.926.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.499 -21.680İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-24-26 -2.499 -21.680Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -501.070 -4.084.397Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 317.986 -268.727Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler771.163 -26.242İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 771.163 -26.242Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 12.176 14.075Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.698 52.060İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-24-26 -56.698 52.060Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -140.095 71.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler274.528 -190.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -47.943 -191.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)35 322.471 731Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-640.816 4.360.244Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -85.679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-854.386 -3.220.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 171.574Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 171.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-854.386 -3.392.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -854.386 -3.252.112Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.485.316 -1.013.737Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.492.331 -609.299Kredilerden Nakit Girişleri8 2.492.331 -609.299Ödenen Faiz32 -1.007.445 -374.601Alınan Faiz430 5.966Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24 0 -35.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.886 40.290NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.886 40.290DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ329.447 289.157DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.561 329.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 319.561 329.447Ticari Alacaklar14.345.632 10.882.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-36 668.051 2.582.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 13.677.581 8.300.162Diğer Alacaklar24.667 107.015İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.667 107.015Stoklar13 8.773.624 8.552.574Peşin Ödenmiş Giderler132.823 515.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 132.823 515.751Diğer Dönen Varlıklar265.952 218.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 265.952 218.008ARA TOPLAM23.862.259 20.605.077TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.862.259 20.605.077DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar33.255 30.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 33.255 30.813Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 22.804.971 22.249.999Maddi Duran Varlıklar1.826.028 2.084.179Tesis, Makine ve Cihazlar18 1.416.836 1.641.481Mobilya ve Demirbaşlar18 257.288 248.121Özel Maliyetler18 151.904 194.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.292.795 2.413.570İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar19 2.292.794 2.412.179Bilgisayar Yazılımları19 1 1.391TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.957.049 26.778.561TOPLAM VARLIKLAR50.819.308 47.383.638KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.322.817 2.830.486İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.322.817 2.830.486Banka Kredileri8 5.322.817 2.830.486Ticari Borçlar662.606 810.946İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 662.606 810.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 98.933 86.757Diğer Borçlar81.358 138.056İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 81.358 138.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.117 165.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 25.117 165.212Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü335.585 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.987 15.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.987 15.102ARA TOPLAM6.528.403 4.046.559TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.528.403 4.046.559UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar154.316 59.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 154.316 59.140Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 865.349 935.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.019.665 994.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.548.068 5.041.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.271.240 42.342.107Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.659.177 11.756.807Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.786.582 11.786.582Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 -127.405 -29.775Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler890.030 885.445Yasal Yedekler27 578.073 573.488Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler27 311.957 311.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 6.007.227 5.621.535Net Dönem Karı veya Zararı27 1.026.763 390.277TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.271.240 42.342.107TOPLAM KAYNAKLAR50.819.308 47.383.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 10.816.520 9.207.852Satışların Maliyeti29 -7.710.817 -8.076.374TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.105.703 1.131.478BRÜT KAR (ZARAR)3.105.703 1.131.478Genel Yönetim Giderleri30 -909.280 -991.079Pazarlama Giderleri30 -257.133 -506.921Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.039.527 1.198.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.584.199 -1.523.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.394.618 -691.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 932.230 1.754.473FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.326.848 1.063.163Finansman Gelirleri33 0 5.152Finansman Giderleri33 -1.007.446 -522.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.319.402 546.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-292.639 -156.008Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -335.585 -85.679Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 42.946 -70.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.026.763 390.277DÖNEM KARI (ZARARI)1.026.763 390.277Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.026.763 390.277Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.207 27.926Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 -131.509 35.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.302 -7.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 26.302 -7.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.207 27.926TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)921.556 418.203Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları921.556 418.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823412BIST